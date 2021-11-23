У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро – список станцій

Станції можуть перекривати через проведення футбольного матчу в столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 23 листопада можливі зміни в роботі метро через футбольний матч. Початок гри запланований на 19:45 на НСК "Олімпійський".

Про це повідомили у пресслужбі "Київського метрополітену".

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Гратимуть команди "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен). До та після гри можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Які станції торкнуться зміни

Так, перед початком гри:

можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

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"Палац спорту",

"Олімпійська",

"Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснюють у пресслужбі столичного метро.

У Києві почастішали масштабні збої в роботі транспорту

Це стосується маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком у місті – багато заторів та скупчення легкового транспорту.

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

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"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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