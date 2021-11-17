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В Киевском метро появились лежачие места? Пассажиры показали странные фото

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
17 ноября, 13:40
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Кто-то из людей сфотографировал мужчину. Фото сразу появились в Сети
Мужчина лег на сидячие места в метро / Коллаж "Сегодня"
Мужчина лег на сидячие места в метро / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 ноября, в Сети появилось фото, где мужчина в метро Киева лег на сидячие места.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

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Мужчина снял обувь и лег на свободные сидячие места. Кто-то из людей сфотографировал это. Фото появились в Сети.

"В столичной подземке появились лежачие места для VIP-гостей. Красиво ехать не запретишь", – написали под фото.

Мужчина лежит в метро. Фото Telegram-канала "Киев оперативный"
Мужчина лежит в метро. Фото Telegram-канала "Киев оперативный"

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Проезд в метро будет дороже

В Киеве с 1 января разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен.

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров.

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