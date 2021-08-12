В Киеве подешевел проезд в пригородных маршрутках: список направлений

Цены изменили на девяти направлениях /Фото: коллаж "Сегодня"

Перевозчики начали снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте, о котором с ними договорился глава области Василий Володин – повышение не может превышать 15-18%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"На Киевщине в результате конструктивного диалога руководства области и перевозчиков удалось начать процесс снижения тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте", – говорится в сообщении.

В первую очередь речь идет о тех маршрутах, где тарифы на проезд подняли в течение 2021 года. Цены пересмотрели уже на девяти маршрутах. Там увеличение стоимости проезда не превышает 18%.

Речь идет о таких маршрутах:

Вишневое – Киев;

Боярка – Киев;

Васильков – Киев;

Кривое Озеро – Киев;

Ирпень – Киев;

Чабаны – Киев;

Петровское – Киев;

Крюковщина – Киев АС "Киев";

Крюковщина – Киев АС "Южная".

"Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – подчеркнул глава Киевской ОГА.

Почему выросли тарифы?

Летом в столице на фоне локдауна резко выросли цены на проезд в общественном транспорте. Например, в направлении Буче тарифы выросли с 23 до 27 грн. Руководители перевозчиков называют увеличение цен вынужденной мерой.

Они объясняют это тем, что из-за пандемии COVID-19 количество мест в салоне сократилось почти наполовину. Также уделяют внимание дезинфекции салонов. Многие люди из-за пандемии перешли на дистанционную работу или велосипеды и полностью отказались от общественного транспорта.

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