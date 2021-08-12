У Києві подешевшав проїзд у приміських маршрутках: список напрямків

Ціни змінили на дев'ятьох напрямках / Фото: колаж "Сьогодні"

Перевізники почали зниження тарифів на проїзд у приміському пасажирському транспорті, про яке з ними домовився очільник області Василь Володін. Тоді домовились, що підвищення не може перевищувати 15-18%.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

"На Київщині в результаті конструктивного діалогу керівництва області та перевізників вдалося розпочати процес зниження тарифів на проїзд у приміському пасажирському транспорті", – йдеться у повідомленні.

В першу чергу йдеться про ті маршрути, де тарифи на проїзд підняли протягом 2021 року. Ціни переглянули вже на дев'яти маршрутах. Там збільшення вартості проїзду не перевищує 18%.

Йдеться про такі маршрути:

Вишневе – Київ;

Боярка – Київ;

Васильків – Київ;

Криве Озеро – Київ;

Ірпінь – Київ;

Чабани – Київ;

Петрівське – Київ;

Крюківщина – Київ АС "Київ";

Крюківщина – Київ АС "Південна".

"Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА.

Чому виросли тарифи?

Влітку в столиці на тлі локдауну різко зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Наприклад, в напрямку Бучі тарифи зросли з 23 до 27 грн. Керівники перевізників називають збільшення цін вимушеним заходом.

Вони пояснюють це тим, що через пандемію COVID-19 кількість місць в салоні скоротилося майже наполовину. Також приділяють увагу дезінфекції салонів. Багато людей через пандемію перейшли на дистанційну роботу або велосипеди і повністю відмовилися від громадського транспорту.

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