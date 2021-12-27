В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дороожно-траанспортное происшествие.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".
На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.
Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.
Самые распространенные причины аварий в Украине
- Нарушение правил маневрирования;
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- Несоблюдение дистанции;
- Выезд на встречную полосу;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Переход в неустановленном месте;
- Неожиданный выезд на проезжую часть;
- Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
- Превышение безопасной скорости;
- Невыполнение требований сигналов регулирования.
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