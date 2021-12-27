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В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

Юлия Гаврилюк
27 декабря, 16:09
В столице произошла масштабная авария, информация о пострадавших еще уточняется

В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дороожно-траанспортное происшествие.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

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На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.

Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.

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Самые распространенные причины аварий в Украине

  • Нарушение правил маневрирования;
  • Нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • Несоблюдение дистанции;
  • Выезд на встречную полосу;
  • Нарушение правил проезда перекрестков;
  • Переход в неустановленном месте;
  • Неожиданный выезд на проезжую часть;
  • Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
  • Превышение безопасной скорости;
  • Невыполнение требований сигналов регулирования.

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