В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дороожно-траанспортное происшествие.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

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На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.

Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.

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Самые распространенные причины аварий в Украине

Нарушение правил маневрирования;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов;

Несоблюдение дистанции;

Выезд на встречную полосу;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Переход в неустановленном месте;

Неожиданный выезд на проезжую часть;

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

Превышение безопасной скорости;

Невыполнение требований сигналов регулирования.

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