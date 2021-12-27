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У Києві зіткнулися п'ять авто: утворився великий затор

Юлія Гаврилюк
27 грудня, 16:09
У столиці сталася масштабна аварія, інформація про постраждалих ще уточнюється

У Києві сталась ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-траанспортна пригода.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

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На дорозі зіткнулися одразу 5 автомобілів.

Інформація щодо травмованих ще уточнюється. У повідомленні додали, що від Чабанів утворився затор.

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Найпоширеніші причини аварій в Україні

  • Порушення правил маневрування;
  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • Недотримання дистанції;
  • Виїзд на зустрічну смугу;
  • Порушення правил проїзду перехресть;
  • Перехід у невстановленому місці;
  • Несподіваний виїзд на проїжджу частину;
  • Управління транспортним засобом у нетверезому стані;
  • Перевищення безпечної швидкості;
  • Невиконання вимог сигналів регулювання.

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