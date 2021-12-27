У Києві зіткнулися п'ять авто: утворився великий затор

У Києві сталась ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-траанспортна пригода.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

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На дорозі зіткнулися одразу 5 автомобілів.

Інформація щодо травмованих ще уточнюється. У повідомленні додали, що від Чабанів утворився затор.

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Найпоширеніші причини аварій в Україні

Порушення правил маневрування;

Порушення правил проїзду пішохідних переходів;

Недотримання дистанції;

Виїзд на зустрічну смугу;

Порушення правил проїзду перехресть;

Перехід у невстановленому місці;

Несподіваний виїзд на проїжджу частину;

Управління транспортним засобом у нетверезому стані;

Перевищення безпечної швидкості;

Невиконання вимог сигналів регулювання.

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