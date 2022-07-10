В Киеве так и не начат демонтаж советских памятников – в чем причина

Демонтаж советских памятников в Киеве поставили на паузу. Щорс и Ватутин пока остаются на своих местах / коллаж "Сегодня"

В Киеве застопорился процесс по демонтажу памятников, которые посвящены российским деятелям и тоталитарному советскому режиму. Напомним, что соответствующий проект решения был подготовлен в Киевсовете еще весной. Тогда был составлен список из 47 объектов, но процесс демонтажа так и не был начат. Сайт "Сегодня" выяснял причину.

Процесс демонтажа срывают?

По словам автора проекта решения Ксении Семеновой, на одном из совещаний с замом главы КГГА Петром Пантелеевым, было решено, что вопрос демонтажа памятников будет возложен на КП "Киевблагоустройство".

"Мы с благоустройством уже были готовы начать работать по этой теме, но пока нет распоряжения от профильного заместителя главы КГГА. Время идет, и у меня складывается впечатление, что выполнение проекта решения срывается специально", – рассказала сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Она подчеркивает, что демонтаж памятников должен осуществляется цивилизованным путем, и никто не пойдет с кувалдой громить памятник Пушкину. Хотя, отмечает, что некоторые активисты, уже начали крушить мемориальные доски, посвященные советским деятелям, не дождавшись активности от властей.

"На следующей неделе у нас заседание Киевсовета. Если к этому времени от КГГА не будет никакой реакции, то я буду поднимать это вопрос на сессии лично к мэру, о том, что срывается выполнение проекта решения. На создание рабочей группы выделялось 60 дней. Эти дни давным-давно прошли", – рассказала сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Она добавляет, что межведомственная группа должна была доработать список на демонтаж. Определить какие памятники демонтировать, какие из них переместить с улиц города и куда именно.

"Некоторые памятники находятся в государственной собственности, а не в коммунальной. И по ним необходимо было обратиться в Минкультуры. По каждому памятнику могут быть разные процедуры демонтажа. А, например, мемориальные таблички на фасадах домов можно демонтировать силами коммунальных служб", – говорит Ксения Семенова.

Что планировали убрать:

Бронзовые медальоны с советскими изображениями на станции метро "Вокзальная".

Три памятника российскому поэту Александру Пушкину в Шевченковском и Печерском районах столицы.

Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Мемориальную доску, посвященную Ванде Василевской в Печерском районе. Она рьяно боролась против украинского языка.

Георгиевскую ленту, которой оформлена станция метро "Героев Днепра".

Памятник, посвященный Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов, с изображением Богдана Хмельницкого и Василия Бутурлина – московского посла.

Памятник писателю и сотруднику ЧК Николаю Островскому в Соломенском районе.

Памятник участникам Январского вооруженного восстания в 1918 году в Печерском районе.

Памятник летчику Валерию Чкалову в Шевченковском районе столицы.

Конный памятник красному командиру и коменданту Киева Николаю Щорсу

Подправят даты начала войны

По словам Ксении Семеновой, в Киеве помимо перечисленных памятников планируют убрать разные элементы, которые связаны со Второй мировой войной. Например, на обелиске возле цирка, который посвящен городу-герою Киеву. Ранее с него уже демонтировали советскую символику в виде памятного ордена.

"Проектом решения предусмотрено убрать на обелиске цифры "1941-1945" и заменить их на "1939-1945". Также при входе в парк Вечной Славы необходимо заменить цифры "1941-1945" на "1939-1945". Убрать с публичного пространства георгиевскую ленту на станции метро "Героев Днепра". Там не обязательно долбить стены станции, можно как-то ее заклеить, а потом заменить. Как именно правильно демонтировать такие элементы и должна была решить межведомственная комиссия с привлечением экспертов", – поясняет Ксения Семенова.

Как поступят с Ватутиным и Щорсом?

Семенова добавляет, что демонтаж каждого памятника – индивидуальный. И все необходимо продумать до мелочей – процесс демонтажа, перевозка, хранение. Как пример приводит памятник генералу Ватутину, который расположен при входе в Мариинский парк. Семенова уверена, что постамент нужно убрать с этого знакового места.

"История с демонтажем этого памятника растянулась на годы. Оказывается, что родственники Ватутина были не против перезахоронения останков, а потом резко передумали. Они проживают в Москве, видимо, с ними хорошо поработало ФСБ. У нас идет война с этой страной! И я думаю, что нам не нужно спрашивать разрешения у родственников. Как показывает практика, часто в таких "могилах" просто нет никаких останков, а если они там есть, то их нужно перезахоронить", – отмечает Ксения Семенова.

Памятник Щорсу на бульваре Шевченко – имеет художественную ценность. Его никто не будет списывать и сдавать на металлолом. Памятник необходимо переместить в такое место, где он уместно будет смотреться. Как это будет происходить – должны решить в межведомственной комиссии.

Взялись за щит Родины-мать

На этой неделе вновь заговорили о возможности демонтажа герба СССР со статуи Родина-мать. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, процесс демонтажа сложный и требует привлечения ведущих инженеров и архитекторов, чтобы не повредить скульптуру.

Жителей Украины просят проголосовать в "Діє". И выбрать свой вариант из трех пунктов опроса:

оставить, как есть

снять герб СССР

заменить его на трезубец

У украинцев будет две недели, чтобы определиться с ответом.

По словам Ксении Семеновой, опрос по поводу статуи Родины-мать запустили Украинский институт национальной памяти совместно с Министерством культуры и информационной политики. Он не требует дополнительных затрат из бюджета.

"Для меня это часть информационной компании. Цель – увидеть реакцию людей. Думаю, что большинство проголосует за демонтаж герба СССР. Но, когда под статую подъедут рабочие с техникой – это не вызовет возмущения у общества, поскольку у все спросили их мнение. Что же касается демонтажа герб СССР, то вопрос обсуждается так долго, что за это время появились технологии, которые позволяют безопасно выполнить такой вид работ", – говорит депутат Киевсовета Ксения Семенова.

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