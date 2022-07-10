У Києві так і не розпочато демонтаж радянських пам'яток – у чому причина

У Києві зупинився процес по демонтажу пам'ятників, які присвячені російським діячам та тоталітарному радянському режиму. Нагадаємо, що відповідний проект рішення було підготовлено у Київраді ще навесні. Тоді було складено список із 47 об'єктів, але процес демонтажу так і не розпочато. Сайт "Сегодня" з'ясовував причину.

Процес демонтажу зривають?

За словами автора проекту рішення Ксенії Семенової, на одній із нарад із заступником голови КМДА Петром Пантелєєвим було вирішено, що питання демонтажу пам'яток буде покладено на КП "Київблагоустрій".

"Ми з благоустроєм вже були готові почати працювати на цю тему, але поки що немає розпорядження від профільного заступника голови КМДА. Час іде, і в мене складається враження, що виконання проекту рішення зривається спеціально", – розповіла сайту "Сегодня" депутат Київради Ксенія Семенова.

Вона наголошує, що демонтаж пам'ятників повинен здійснюватись цивілізованим шляхом, і ніхто не піде з кувалдою громити пам'ятник Пушкіну. Хоча, зазначає, що деякі активісти вже почали трощити меморіальні дошки, присвячені радянським діячам, не дочекавшись активності від влади.

"Наступного тижня у нас засідання Київради. Якщо до цього часу від КМДА не буде жодної реакції, то я підніматиму це питання на сесії особисто до мера, про те, що зривається виконання проекту рішення. На створення робочої групи виділялося 60 днів. Ці дні давним-давно минули", – розповіла сайту "Сегодня" депутат Київради Ксенія Семенова.

Вона додає, що міжвідомча група мала доопрацювати список на демонтаж. Визначити: які пам'ятники демонтувати, а які з них перемістити з вулиць міста і куди саме.

"Деякі пам'ятники перебувають у державній власності, а не у комунальній. І щодо них необхідно було звернутися до Мінкультури. По кожному пам'ятнику можуть бути різні процедури демонтажу. А, наприклад, меморіальні таблички на фасадах будинків можна демонтувати силами комунальних служб", – каже Ксенія Семенова.

Що планували прибрати:

Бронзові медальйони із радянськими зображеннями на станції метро "Вокзальна".

Три пам'ятники російському поетові Олександру Пушкіну у Шевченківському та Печерському районах столиці.

Пам'ятник генералу Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.

Меморіальну дошку, присвячену Ванді Василевській у Печерському районі. Вона завзято боролася проти української мови.

Георгіївську стрічку, якою оформлено станцію метро "Героїв Дніпра".

Пам'ятник, присвячений Переяславській раді під колишньою Аркою дружби народів, із зображенням Богдана Хмельницького та Василя Бутурліна – московського посла.

Пам'ятник письменнику та співробітнику ЧК Миколі Островському у Солом'янському районі.

Пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання у 1918 році у Печерському районі.

Пам'ятник льотчику Валерію Чкалову у Шевченківському районі столиці.

Кінний пам'ятник червоному командиру та коменданту Києва Миколі Щорсу

Підправлять дати початку війни

За словами Ксенії Семенової, у Києві крім перерахованих пам'яток планують прибрати різні елементи декору, пов'язані з Другою світовою війною. Наприклад, на обеліску біля цирку, присвяченого місту-герою Києву. Раніше з нього вже демонтували радянську символіку – пам'ятний орден.

"Проектом рішення передбачено прибрати на обеліску цифри "1941-1945" та замінити їх на "1939-1945". Також при вході до парку Вічної Слави необхідно замінити цифри "1941-1945" на "1939-1945". Прибрати з публічного простору георгіївську стрічку на станції метро "Героїв Дніпра". Там не обов'язково довбати стіни станції, можна якось її заклеїти, а потім замінити. Як саме правильно демонтувати такі елементи і мала вирішити міжвідомча комісія із залученням експертів", – пояснює Ксенія Семенова.

Як вчинять із Ватутіним та Щорсом?

Семенова додає, що демонтаж кожного пам'ятника – Індивідуальний. І все потрібно продумати до дрібниць – процес демонтажу, перевезення, зберігання. Як приклад наводить пам'ятник генералу Ватутіну, розташованому при вході в Маріїнський парк. Семенова впевнена, що постамент треба забрати з цього знакового місця.

"Історія з демонтажем цієї пам'ятки розтягнулася на роки. Виявляється, що родичі Ватутіна були не проти перепоховання останків, а потім різко передумали. Вони проживають у Москві, мабуть, з ними добре попрацювало ФСБ. У нас триває війна з цією країною! І я думаю, що нам не потрібно питати дозволу у родичів. Як показує практика, часто в таких "могилах" просто немає жодних останків, а якщо вони там є, їх потрібно перепоховати", – зазначає Ксенія Семенова.

Пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка має художню цінність. Його ніхто не списуватиме і не здаватиме на металобрухт. Пам'ятник необхідно перемістити в таке місце, де він буде доречно виглядати. Як це відбуватиметься – мають вирішити у міжвідомчій комісії.

Взялися за щит Батьківщини-мати

Цього тижня знову заговорили про можливість демонтажу герба СРСР із статуї Батьківщина мати . За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, процес демонтажу складний та вимагає залучення провідних інженерів та архітекторів, щоб не пошкодити скульптуру.

Мешканців України просять проголосувати у "Дії". І вибрати свій варіант із трьох пунктів опитування:

залишити як є

зняти герб СРСР

замінити його на тризуб

В українців буде два тижні, щоб визначитися з відповіддю.

За словами Ксенії Семенової, опитування з приводу статуї Батьківщини-мати запустили Український інститут національної пам'яті спільно із Міністерством культури та інформаційної політики. Він не потребує додаткових витрат із бюджету.

"Для мене це є частиною інформаційної компанії. Мета – побачити реакцію людей. Думаю, більшість проголосує за демонтаж герба СРСР. Але коли під статую під'їдуть робітники з технікою – це не викличе обурення у суспільства, оскільки у всіх запитали їхню думку. Щодо демонтажу герб СРСР, то питання обговорюється так довго, що за цей час з'явилися технології, які дозволяють безпечно виконати такий вид робіт", – каже депутат Київради Ксенія Семенова.

Раніше ми з'ясовували, чому зупинився процес перейменування п'яти станцій метро у Києві.

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