В Киеве транспортный колапс из-за непогоды: новые маршруты

Автобусы временно изменили маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 8 февраля произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых автобусов изменено из-за гололедицы и проведения ярмарки.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Автобусы №115

Задерживается движение автобусов №115 на бул. Дружбы Народов – Набережное шоссе в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 07:20, курсирование с отклонением от графика.

Автобусы №7

Изменено движение автобусов № 7 на Львовской площади по причине проведения ярмарки.

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Движение автобусов №7 организовано до ул. Бульварно-Кудрявской.

Автобусы №46

Изменено движение автобусов №46 на ул. Микитенко по причине проведения ярмарки.

Движение автобусов №46 организовано по ул.

Автобусы №28

Задерживается движение автобусов №28 на ул. Пятигорской – Гвардейской по причине гололеда. На место направлена ответственная служба города.

Автобусы №12

Изменено движение автобусов №12 по ул. Монтажников по причине гололеда. На место направлена ответственная служба города.

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Движение автобусов №12 организовано без заезда на ул. Монтажников.

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