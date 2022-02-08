В Києві транспортний коллапс через негоду: нові маршрути

Автобуси тимчасово змінили маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві зранку 8 лютого стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких автобусів змінено через ожеледицю та проведення ярмарків.
Про це повідомили в Київпастрансі.
Автобуси № 115
Затримується рух автобусів № 115 на бул. Дружби народів – Набережному шосе в напрямку Контрактової площі через ДТП. На місце викликано поліцію.
Рух відновлено о 07:20, курсування з відхиленням від графіка.
Автобуси № 7
Змінено рух автобусів № 7 на Львівській площі через проведення ярмарку.
- Рух автобусів № 7 організовано до вул. Бульварно-Кудрявської.
Автобуси №46
Змінено рух автобусів №46 по вул. Микитенка через проведення ярмарку.
- Рух автобусів №46 організовано по вул.Вільде.
Автобуси № 28
Затримується рух автобусів № 28 на вул. П'ятигорській – Гвардійській через ожеледицюі. На місце направлено відповідальну службу міста.
Автобуси № 12
Змінено рух автобусів № 12 по вул. Монтажників через ожеледицю. На місце направлено відповідальну службу міста.
- Рух автобусів № 12 організовано без заїзду на вул. Монтажників.