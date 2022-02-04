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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве общественный транспорт кардинально изменит работу – новые маршруты

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 февраля, 16:58
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Ряд автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать по другим графикам и маршрутам
Общественный транспорт в Киеве будет курсировать с переменами.
Общественный транспорт в Киеве будет курсировать с переменами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на выходные произойдет масштабный сбой в работе общественного транспорта. Некоторые маршруты будут сокращены, а часть из них и вовсе закрыта.

Об этом предупредили в Киевпасстрансе.

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Трамваи №16

С 23:40 4 февраля до 05:40 5 февраля движение трамваев по улице З. Гайдай будет закрыто.

Движение трамваев будет организовано:

  • Контрактовая площадь – ул. Иорданская.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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  • от ул. Контрактовая площадь: 22:22, 22:46;
  • от ст. м. "Героев Днепра": 22:35, 23:00;
  • от ст. м. "Героев Днепра" до ул. С. Скляренко: 23:06, 23:30.

В 05:40 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.

Причина сбоя: проведение работ по реконструкции подземного пешеходного перехода по улице З. Гайдай.

Троллейбусы № 91Н

В ночь на 6 февраля будет изменен его маршрут. Будут ремонтировать контактную сеть по улице Радунской – улице Лисковской.

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С 01:40 до 03:40 движение троллейбусов по участку ул. Радунская – ул. Лисковская будет закрыто.

Движение троллейбусов будет организовано:

  • железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Милославская (до ул. М. Цветаевой по действующей схеме далее просп. В. Маяковского до ул. Милославская).

В 03:40 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Троллейбусы № 92Н

В ночь на 6 февраля будет изменен маршрут. Будут ремонтировать контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – улице И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до улицы И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Масштабный сбой из-за ярмарки

На выходных в Киеве запланированы продовольственные ярмарки по ул. Сержа Лифаря, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданский и ул. Татарской.

Поэтому 5 февраля будут внесены изменения в движение автобусов №№ 2, 39,61,98 и троллейбусов №34.

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:

  • автобус №2 от ул. Булгакова до просп. Отрадного по действующему маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) – ул. Академика Каблукова, далее по действующему маршруту;
  • автобус № 61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Остафия Дашкевича (Николая Кибальчича) – бульв. Перова – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) – ул. Радужно – зал. пл. "Троещина";
  • автобус № 98 по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;
  • автобус №39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
  • троллейбус №34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;

6 февраля будет изменен маршрут автобусов №31.

Движение будет организовано от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, дальше по действующей трассе.

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