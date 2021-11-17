В Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки. Мы узнали подробности

В Киеве могут подорожать маршрутки. Фото: коллаж "Сегодня"

Планы властей повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 гривен взбудоражили Киев. Люди уже думают, где и как побыстрее оформить карточку киевлянина, чтобы оплачивать стоимость проезда по 12 гривен.

Что думают о подорожании частные перевозчики – читайте далее в материале "Сегодня".

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Решение будет обсуждаться

В мэрии говорят, что решение еще не окончательное и необходимо провести общественные слушания.

Пока озвучены те цифры, которые хотят установить перевозчики – Киевский метрополитен и "Киевпастранс".

"Для тех, кто действительно живет в Киеве и пользуется общественным транспортом, предлагается установить стоимость проезда по карточке киевлянина – 12 гривен. Для остальных стоимость будет отличаться в зависимости от того, каким проездным человек пользуется", – поясняют в КГГА.

Часть перевозчиков думает

В ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что нужно дождаться, когда пройдут общественные обсуждения намерений властей о повышении стоимости проезда.

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"Окончательного решения по поводу подорожания стоимости проезда пока нет. Новые расценки озвучены предварительно. На вопрос, будут ли поднимать стоимость проезда в частных маршрутках, пока сложно ответить. Будем смотреть по ситуации. Многое зависит от того, какие требования к перевозчикам будут выставлять городские власти, и какой будет окончательная стоимость проезда в КП "Киевпастранс", – сообщил сайту "Сегодня" Игорь Мойсеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Там отмечают, что этот вопрос будут обсуждать ближе к 1 января и принимать решение.

Подорожание в маршрутках неизбежно

А вот во Всеукраинском объединении перевозчиков отмечают, что раньше все было наоборот – сначала в Киеве дорожал проезд в маршрутках, а затем коммунальный транспорт.

"В этом была логика, поскольку коммунальный транспорт дотируется от города и получает всевозможные субвенции из бюджета. А частные маршрутки городские власти всячески обходят стороной. Подорожание транспорта неизбежно – дорожает все: горючее, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря шокировало всех", – заявил сайту "Сегодня" Игорь Житинский, глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

По его словам, если власти все же установят такие тарифы за проезд, то маршрутки однозначно тоже будут дорожать.

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"Это неизбежно. Маршрутки будут дорожать. А что остается перевозчикам? Они покупают за свой счет транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе. Но мне кажется, что городские власти манипулируют цифрами. И пока неизвестно для чего это делается. Я не исключаю, что будет заявлена другая стоимость, меньше 20 гривен", – отвечает Игорь Житинский.

Совет коммунальщикам

Глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков советует руководителям коммунального транспорта Киева хоть раз честно отчитаться о своей работе перед общественностью.

"У нас парадоксальная ситуация. Коммунальные предприятия убыточные, а их руководители довольно таки состоятельные люди. Транспортная коммунальная сфера очень непрозрачная. Практически невозможно объяснить, откуда и как они формируют тарифы. Видимо, кому-то не хватает денег на очередной "Мерседес". Судите сами, за деньги киевлян-налогоплательщиков покупается новый транспорт, цена которого в несколько раз выше, чем на рынке, за деньги киевлян этот транспорт дотируется, а тут еще и проезд для киевлян будет выше даже, чем на частных маршрутках. Это просто абсурд", – говорит Игорь Житинский.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

(метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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