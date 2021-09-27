В Киеве завтра ограничат работу метро из-за футбольного матча

Вход на три станции могут ограничить или закрыть / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве завтра, 28 сентября, на нескольких станциях метро ограничат работу из-за футбольного матча. На стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч между ФК "Шахтер" (Донецк) и итальянским футбольным клубом "Интер".

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

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В связи с этим, перед началом игры, станция "Олимпийская" будет работать лишь на выход.

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После завершения матча будет ограничен (закрыт) вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Подобные "закрытия" станций совершаются по соображениям безопасности для избегания массовых скоплений людей, которые неизбежны во время мероприятий такого уровня.

Когда построят второй выход с "Вокзальной"

Ранее мы рассказывали, что станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Что говорят власти?

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход с "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

В прошлом году Киевский метрополитен объявил тендер на разработку проекта второго выхода с "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более чем 71 миллион гривен.

"Мы объявляли тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не объявляли", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

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