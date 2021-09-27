У Києві завтра обмежать роботу метро через футбольний матч

Вхід на три станції можуть обмежити або закрити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві завтра, 28 вересня, на декількох станціях метро обмежать роботу через футбольний матч. На стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч між ФК "Шахтар" (Донецьк) і італійським футбольним клубом "Інтер".

Про це повідомляє прес-служба метрополітену в Facebook.

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У зв'язку з цим, перед початком гри, станція "Олімпійська" буде працювати лише на вихід.

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Після завершення матчу буде обмежений (закритий) вхід на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Подібні "закриття" станцій відбуваються з міркувань безпеки для уникнення масових скупчень людей, які неминучі під час заходів такого рівня.

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Що каже влада?

Міська влада вже багато років обіцяють побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

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