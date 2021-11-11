В киевском крематории очереди из-за умерших от COVID-19? Мы проверили слухи (фото, видео)

В Киеве с 1 ноября ввели жесткий карантин. Каждый день в городе фиксируют тысячи новых случаев. Ходят слухи, что в столичных крематориях стоят очереди. Сайт "Сегодня" решил проверить, так ли это.

Сотрудник крематория объяснил, что к ним привозят тела умерших целый день, но это не означает, что все они умерли от коронавируса.

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"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – поясняет мужчина и показывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются много не говорить о своей работе.

"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", – сообщил нам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

Возле крематория собрались люди / Фото: Сегодня

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Статистика коронавируса в Киеве

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1550, медработников – 529.

За прошлые сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая.

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