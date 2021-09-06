В международном аэропорту "Борисполь" иностранец предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину

В Киеве иностранца задержали на взятке военнослужащему. Фото: коллаж "Сегодня"

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Анкары обнаружили гражданина Ирана, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине. Кроме того, он предлагал взятку сотрудникам контрольного пункта.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

После того как 52-летнему иранцу отказали в пересечении границы, он предложил военнослужащему за 1000 долларов США изменить решение и помочь беспрепятственно въехать в Украину.

"От неправомерной выгоды пограничник отказался", – говорится в сообщении.

Иранец предлагал взятку пограничникам. Фото: Государственная пограничная служба Украины

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Мужчину передали полицейским.

"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов

В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый большой пассажиропоток.

Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за 7 месяцев 2021 года:

аэропорт "Борисполь": 1 млн 168 тыс. / 4 млн 564,9 тыс.

аэропорт "Львов": 251 тыс. / 763,4 тыс.

аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс. / 524,2 тыс.

аэропорт "Одесса": 167 тыс. / 584,9 тыс.

аэропорт "Харьков": 147,9 тыс. / 553,2 тыс.

аэропорт "Днепр": 32,7 тыс. / 144,4 тыс.

В статистике нет аэропорта Запорожья, поскольку предприятие не обнародовало свои данные.

Всего в июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров. То есть на три крупнейших аэропорта пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.

Напомним, что: