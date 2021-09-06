У міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземець пропонував прикордонникам хабар, щоб потрапити в Україну

У Києві іноземця затримали на хабарі військовослужбовця. Фото: колаж "Сьогодні"
Прикордонники в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу з Анкари виявили громадянина Ірану, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Крім того, він пропонував хабар співробітникам контрольного пункту.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Після того, як 52-річному іранцю відмовили в перетині кордону, він запропонував військовослужбовцю за 1000 доларів США змінити рішення і допомогти безперешкодно в'їхати в Україну.
З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти найбільшим в історії країни пасажирським літаком
"Від неправомірної вигоди прикордонник відмовився", – йдеться в повідомленні.
Чоловіка передали поліцейським.
"Бориспіль" очолив рейтинг найбільших українських аеропортів
У липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" став найбільшим в Україні- у нього найзначніший пасажиропотік.
Пасажиропотік аеропортів України в липні і за 7 місяців 2021 року:
- аеропорт "Бориспіль": 1 млн 168 тис. / 4 млн 564,9 тис.
- аеропорт "Львів": 251 тис. / 763,4 тис.
- аеропорт "Київ" (Жуляни): 186,9 тис. / 524,2 тис.
- аеропорт "Одеса": 167 тис. / 584,9 тис.
- аеропорт "Харків": 147,9 тис. / 553,2 тис.
- аеропорт "Дніпро": 32,7 тис. / 144,4 тис.
У статистиці немає аеропорту Запоріжжя, оскільки підприємство не оприлюднило свої дані.
Всього в липні українські аеропорти обслужили 2 млн 62 тис. пасажирів. Тобто на три найбільші аеропорти припало 77,9% всього авіаційного трафіку України.
Нагадаємо, що:
- у "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну іноземців. Їм потрібно буде надати прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP-зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращимв Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в пресслужбі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Найкращий VIP-зал в аеропортах" оголосив Український авіаційний форум.