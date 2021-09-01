В международном аэропорту Борисполь показали, как выглядит "лайнер мечты" (фото)

Qatar Airways показала лайнер на годовщину полетов в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Впервые в международном аэропорту Борисполь (крупнейший аэропорт в Украине) авиакомпания Qatar Airways показала, как выглядит внутри ее самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который также прозвали "лайнером мечты". Это произошло на 4-ю годовщину с начала регулярных полетов авиакомпании из столицы Катара Дохи в Киев.
Об этом сообщает avianews.
Журналистам показали даже кабину пилотов, откуда летчики управляют воздушным судном. До этого момента увидеть салоны авиалайнера могли только пассажиры.
Qatar Airways использует Boeing 787-8 для большинства рейсов в украинскую столицу в последние два месяца. В авиалайнере установлены один салон бизнес-класса с 22 креслами и два салона экономического класса с 232 сидениями.
Очень удобно, что в бизнес-классе Boeing 787-8 Qatar Airways каждый пассажир может выйти в проход, и для этого не нужно поднимать соседа. Кресла могут раскладываться в горизонтальную кровать.
Эконом-класс имеет схему размещения сидений 3+3+3 – по девять в каждом ряду.
Пассажиры при посадке получают подушку, плед и наушники, а также могут использовать бесплатно бортовую систему развлечений. Ее экраны размещены во всех салонах и отличаются только размером в зависимости от класса.
В Boeing 787-8 кабина пилотов создана по концепции glass cockpit – здесь вся информация о полете отображается на экранах в цифровом виде.
К аэропорту с ветерком
27 августа официально открыли участок трассы от Киева до аэропорта "Борисполь". Дорогу в 17 километров ремонтировали 2 месяца. Представители "Укравтодора" заявили, что отремонтировали главную магистраль столицы в международный аэропорт Борисполь – М-03 Киев – Харьков – Довжанский в рекордные сроки.
Теперь автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они комфортные для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.
"Впервые на этом 17-ти километровом участке дороги будет установлено интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия", – рассказали сайту "Сегодня" в "Укравтодоре".
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.