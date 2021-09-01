В международном аэропорту Борисполь показали, как выглядит "лайнер мечты" (фото)

Qatar Airways показала лайнер на годовщину полетов в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Впервые в международном аэропорту Борисполь (крупнейший аэропорт в Украине) авиакомпания Qatar Airways показала, как выглядит внутри ее самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который также прозвали "лайнером мечты". Это произошло на 4-ю годовщину с начала регулярных полетов авиакомпании из столицы Катара Дохи в Киев.

Об этом сообщает avianews.

Журналистам показали даже кабину пилотов, откуда летчики управляют воздушным судном. До этого момента увидеть салоны авиалайнера могли только пассажиры.

Qatar Airways использует Boeing 787-8 для большинства рейсов в украинскую столицу в последние два месяца. В авиалайнере установлены один салон бизнес-класса с 22 креслами и два салона экономического класса с 232 сидениями.

Салон бизнес-класса Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Фото: Александр Мироненко, avianews

Очень удобно, что в бизнес-классе Boeing 787-8 Qatar Airways каждый пассажир может выйти в проход, и для этого не нужно поднимать соседа. Кресла могут раскладываться в горизонтальную кровать.

Кресла бизнес-класса Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Александр Мироненко, avianews

Эконом-класс имеет схему размещения сидений 3+3+3 – по девять в каждом ряду.

Салон эконом-класса Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Александр Мироненко, avianews

Пассажиры при посадке получают подушку, плед и наушники, а также могут использовать бесплатно бортовую систему развлечений. Ее экраны размещены во всех салонах и отличаются только размером в зависимости от класса.

В Boeing 787-8 кабина пилотов создана по концепции glass cockpit – здесь вся информация о полете отображается на экранах в цифровом виде.

Кабина пилотов Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Александр Мироненко, avianews

К аэропорту с ветерком

27 августа официально открыли участок трассы от Киева до аэропорта "Борисполь". Дорогу в 17 километров ремонтировали 2 месяца. Представители "Укравтодора" заявили, что отремонтировали главную магистраль столицы в международный аэропорт Борисполь – М-03 Киев – Харьков – Довжанский в рекордные сроки.

Теперь автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они комфортные для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.

"Впервые на этом 17-ти километровом участке дороги будет установлено интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия", – рассказали сайту "Сегодня" в "Укравтодоре".

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