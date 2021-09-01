У міжнародному аеропорту Бориспіль показали, як виглядає "лайнер мрії" (фото)

Qatar Airways показала лайнер на річницю польотів до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Вперше в міжнародному аеропорту Бориспіль (найбільший аеропорт в Україні) Qatar Airways показала, як виглядає всередині її літак Boeing 787-8 Dreamliner, який також прозвали "лайнером мрії". Це сталося на 4-ту річницю з початку регулярних польотів авіакомпанії зі столиці Катару Дохи до Києва.

Про це повідомляє avianews.

Журналістам показали навіть кабіну пілотів, звідки льотчики управляють повітряним судном. До цього моменту побачити салони авіалайнера могли тільки пасажири.

Qatar Airways використовує Boeing 787-8 для більшості рейсів в українську столицю в останні два місяці. У авіалайнері встановлені один салон бізнес-класу з 22 кріслами і два салони економічного класу з 232 сидіннями.

Салон бізнес-класу Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Фото: Олександр Мироненко, avianews

Дуже зручно, що в бізнес-класі Boeing 787-8 Qatar Airways кожен пасажир може вийти в прохід, і для цього не потрібно піднімати сусіда. Крісла можуть розкладатися в горизонтальні ліжка.

Крісла бізнес-класу Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Олександр Мироненко, avianews

Економ-клас має схему розміщення сидінь 3+3+3 – по дев'ять у кожному ряду.

Салон економ-класу Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Олександр Мироненко, avianews

Пасажири при посадці отримують подушку, плед і навушники, а також можуть використовувати безкоштовно бортову систему розваг. Її екрани розміщені у всіх салонах і відрізняються тільки розміром в залежності від класу.

У Boeing 787-8 кабіна пілотів створена за концепцією glass cockpit – тут вся інформація про політ відображається на екранах в цифровому вигляді.

Кабіна пілотів Boeing 787-8 Qatar Airways. Фото: Олександр Мироненко, avianews

До аеропорту з вітерцем

27 серпня офіційно відкрили ділянку траси від Києва до аеропорту "Бориспіль". Дорогу в 17 кілометрів ремонтували 2 місяці. Представники "Укравтодору" заявили, що відремонтували головну магістраль столиці до міжнародного аеропорту Бориспіль – М-03 Київ – Харків – Довжанський в рекордні терміни.

Тепер автомобілісти отримали 8 смуг руху в обидва боки. Вони комфортні для проїзду і мають нове дорожнє покриття, з розміткою і сучасним освітленням.

"Вперше на цій 17-ти кілометровій ділянці дороги буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. На інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкість, дорожні пробки, температуру і стан дорожнього покриття", – розповіли сайту "Сьогодні" в "Укравтодорі".

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