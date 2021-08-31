Воровали деньги на ремонт в подъездах. Проходят обыски в коммунальном предприятии "Киевжилспецэксплуатация"

Проверка документации в КП. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичная прокуратура проводит обыски в помещении КП "Киевжилспецэксплуатация". В рамках расследования кражи денег из бюджета Киева, которые были предусмотрены на капремонт в жилых домах города.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

В течение ноября-декабря 2020 года должностными лицами был заключен ряд договоров с подрядными организациями на капремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах столицы.

"С целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки объемам, предусмотренным тендерной документацией и заключенными договорами, подписали "фиктивные" акты выполненных работ", – говорится в сообщении.

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Сегодня проводятся обыски в коммунальном предприятии. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Воруют на туалетах, школах и мусоре

Это далеко не первый обыск, который прошел в столичных департаментах и на коммунальных предприятиях города в последнее время. Практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых подобных мероприятиях.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 году это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.