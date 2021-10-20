Вытащила с того света. В киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине, у которого остановилось сердце

Полицейская оказала мужчине первую необходимую помощь до приезда медиков/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где на два дня перекроют движение транспорта, на станции метро "Политехнический институт" полицейская спасла жизнь мужчине.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали инцидента
На станции "Политехнический институт" дежурная обратилась к полицейской и сообщила, что один из пассажиров потерял сознание. Сотрудница полиции прибыла к вагону электропоезда.
Спасенная жизнь
По словам полицейской Ирины Атаманчук, она с помощью навыков оказания медицинской помощи провела реанимацию и вернула мужчину в сознание. В частности, она воспользовалась дефибриллятором.
"В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора. Через несколько минут сердце мужчины начало биться и он пришел в себя. Далее на станцию прибыли врачи и госпитализировали больного в медицинское учреждение", — рассказала полицейская.
Что говорят медики?
Врачи подтвердили, что полицейская вовремя и правильно оказала первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажиру. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Похожий случай
7 сентября на станции метро "Политехнический институт" внезапно умер мужчина. Пожилому человеку стало плохо в вестибюле.
Известно, что мужчина скончался до прибытия медиков. Они лишь констатировали смерть.
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