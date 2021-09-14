Зачистка от МАФов в Киеве: на Лесном массиве киоски оккупировали территорию больницы (видео)

На локациях сейчас работают пять демонтажных бригад КП «Киевблагоустройство» / Фото: Коллаж: Сегодня

В Деснянском районе возле столичного рынка "Юность" продолжается демонтаж незаконных временных сооружений. В частности на земле КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи". Уже демонтировано более 60 конструкций.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"Незаконная торговая площадка на Братиславской занимала, в частности, территорию больницы скорой помощи. Долгое время коммунальная земля служила не медицинская сфере, а чьим-то частным интересам. Владельцы временных сооружений прекрасно об этом знают, поэтому не оказывали никакого сопротивления, а некоторые даже помогают демонтажникам разбирать свои нелегальные конструкции. Все они были предупреждены заранее, поэтому имели возможность вывезти товар, мебель и торговое оборудование", - прокомментировал Алексей Кулеба.

По его словам, демонтажные работы начались 30 августа. В работах задействовано 30 специалистов, крупногабаритная техника: кран, две платформы, экскаватор, трактор, шесть манипуляторов. Все неразборные временные сооружения, возможно вывезти, специалисты транспортируют на площадки для временного хранения. Другие – разбирают вручную и с помощью спецтехники.

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Длина отдельных незаконных построек достигает 50 метров. После проведенных работ уже вывезено 40 грузовиков мусора.

В планах убрать около 3-х тысяч квадратных метров коммунальной земли, принадлежащей медучреждению. Все нелегальные постройки будут демонтированы, их около сотни. На это потребуется до двух недель.

"После этого здесь будет восстановлено благоустройство, высажены деревья, территорию приведут в порядок", – сказал Алексей Кулеба.

В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов

Предлагают запретить размещение МАФов:

в 20-метровой зоне от детских площадок;

в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;

в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;

в охранных зонах памятников культурного наследия;

в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;

в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;

в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов

в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;

в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;

в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".

Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.