ДТП с "Буком" в Киеве: появилось видео

Сегодня, 11:17

Пусковая установка ЗРК протаранила бизнес-центр – военную технику завели в город для репетиции парада


В сети появилось видео момента, когда пусковая установка зенитной ракетной системы "Бук" врезается в здание бизнес-центра в Киеве. Как известно, инцидент произошел вечером 18 августа на улице Ярославской, 58. Тяжелая военная техника повредила фасад здания, со стены осыпалась облицовка.

Пусковая установка ЗРК принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости – военные репетировали прохождение военной техники в центре столицы.

Отметим, нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook показал видео последствий этого ДТП:

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.
ДТП, День Независимости, военная техника, парад, ЗРК, Бук
Источник:

"Сегодня"

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