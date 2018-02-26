Инцидент с мальчиком в киевском аквапарке: открыто уголовное производство

Вчера, 14:28

По предварительной информации, на ребенка упала часть пластикового каркаса горки

 

Аквапарк в Киеве. Фото: facebook.com/aquadreamisland
Аквапарк в Киеве. Фото: facebook.com/aquadreamisland

По факту травмирования ребенка в столичном аквапарке начато уголовное производство.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в субботу вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что во время отдыха в аквапарке на его 11-летнего сына упала часть конструкции, и они сейчас находятся в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела помещение и пообщалась с работниками заведения. По предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.

Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 137 "(Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полиция выясняет подробности и обстоятельства травмирования ребенка. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что совладелец ТРЦ "Dream Town" в Киеве Гарик Корогодский прокомментировал инцидент с ребенком в аквапарке ТРЦ.

В Facebook он подтвердил, что в аквапарке произошел инцидент, во время которого мальчик получил травму.

Ранее мы сообщали, что мама мальчика, который получил травмы в одном из аквапарков Киева, Елена Ладан-Павленко, рассказала подробности инцидента.
безопасность, аквапарк, мальчик, инцидент, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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