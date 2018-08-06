Количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве близится к сотне

Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского управления Госпродпотребслужбы.

"Основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А", – говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.

В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Киеве продолжаются проверки точек продажи уличной еды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Массовое отравление шаурмой в Киеве: как власти борются с опасным фастфудом

Кроме того, в понедельник, 6 августа, в Киеве демонтировали 6 киосков, где продавали шаурму. Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает 44.ua.

"Мы уже демонтировали шесть киосков, где продавали шаурму. У них отсутствовала разрешительная документация. Это киоски-прицепы на ул. Малышко (Дарница), возле ст. м. Харьковская и на Оболони", – сказал он.

Кроме того, на последнем заседании Комиссии по вопросам размещения временных сооружений было принято решение демонтировать все незаконно размещенные киоски в Киеве до 15 сентября.

Всего в Киеве насчитали более полутора тысяч незаконных киосков с фастфудом.

По данным Госпродпотребслужбы, с начала года в Киеве отравились 2051 человек.

"В целом в 2018 году, острыми кишечными инфекциями переболел 2051 киевлянин, из них 49,5% составляли дети. И хотя уровень заболеваемости на 13,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, это отнюдь не успокаивает, ведь заболеваемость все равно остается высокой", – говорится в сообщении.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.