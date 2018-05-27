Подробности массовой драки на "Лесной": полиция задержала более 30 человек

Сегодня, 16:49

Ранее сообщалось о 10 задержанных

Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua

Полиция задержала 34 человека, которые на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве повредили торговую точку продавца, ранее избившего военного пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

При задержании нападавшие устроили столкновение с полицейскими, в частности, бросали в них камни. На данный момент с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия.

"Полицейские вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В итоге трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь. Десять активных участников задержаны и доставлены в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в частности и размещенные в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что после инцидента с избиением военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная", обидчикам киевлянина пришла "расплата" – неизвестные разгромили киоски. На такие действия отреагировала полиция, применив газ, а в ответ в сторону правоохранителей полетели камни.

В результате конфликта пострадали трое полицейских, десять активных участников беспорядков были доставлены в Деснянское управление полиции. 

Как сообщалось, в сети появилось видео удара и фото нападавшего. Дочь пострадавшего пенсионера призывала не устраивать самосуд над злоумышленниками (во время конфликта с пенсионером было несколько агрессивных людей, но удар нанес только один из них).
Киев, драка, лесная, задержания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: hromadske.ua

Директор "Рынка на Лесной" расторг договор с владельцем киоска, где избили военного пенсионера

Сегодня, 16:22

Он подаст заявление в полицию в связи с порчей имущества

Происшествия

Фото: hromadske.ua

Конфликт на рынке у метро "Лесная": трое полицейских пострадали

Сегодня, 14:18

Правоохранители начали уголовное производство из-за угроз и насилия в адрес сотрудников
Загрузка...

Происшествия

Погром на "Лесной". Фото: hromadske.ua

"Ответка" за избитого пенсионера: на рынке у метро "Лесная" разгромили киоски, появились фото и видео

Сегодня, 12:53

Молодые люди устроили столкновения с правоохранителями прямо посреди рынка

Происшествия

Нападение на пенсионера на рынке. Фото: скриншот

Избиение военного пенсионера в Киеве: появилось видео удара и фото нападавшего

Сегодня, 10:32

Киевлян призывают в связи с инцидентом не устраивать самосуд гражданину Грузии и не нагнетать межнациональную ненависть
Загрузка...