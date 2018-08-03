В Киеве число госпитализированных от отравления шаурмой продолжает расти

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 83 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей", – говорится в сообщении.

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Проверки службы установили, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных действий, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

По состоянию на второе августа рейдовые проверки таких объектов по соблюдению ими санитарного законодательства и законодательства по безопасности пищевых продуктов проведены в шести районах города.

Ранее сообщалось, что в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.