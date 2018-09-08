"Побег" убийцы из Лукьяновского СИЗО: арестанта нашли, появились подробности

Сегодня, 14:55

В прокуратуре заверили, что заключенный не покидал территории СИЗО

Иллюстрация. Фото: AFP
Иллюстрация. Фото: AFP

Заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Лукьяновского следственного изолятора, обнаружили в вентиляционной системе учреждения. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает "Украинская правда".

"Режимное учреждение он не покидал. Обстоятельства инцидента выясняются", – заверила спикер.

В качестве иллюстрации прокуратурой Киева было опубликовано фото молодого человека в грязной одежде с опущенной головой и руками, сцепленными за спиной. 

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Между тем, бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в своем Facebook сообщил, что "беглеца" обнаружили в подвале СИЗО, где он прятался среди строительного мусора.

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Стоит отметить, что Пушкин, который является жителем Киевской области, получил тюремный срок за умышленное убийство. В свою очередь, пресс-секретарь Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Инна Попова сообщила, что 19-летний заключенный является наркозависимым.

Напомним, ранее мы сообщали, что после скандала с экс-бойцами "Торнадо" новым главой Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, был назначен Руслан Ромашков, занимавший должность главы Бориспольской исправительной колонии №119.

Также мы сообщали, что нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей
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