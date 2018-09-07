СМИ: Из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал убийца

Из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве 6 сентября сбежал осужденный за убийство мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Сообщается, что отсутствие заключенного было обнаружено во время вечерней поверки, а столичную полицию ориентировали на розыски беглеца.

Информацию о побеге 19-летнего убийцы на своем Facebook подтвердил и бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Больше суток в Киевском СИЗО не могут найти узника Пушкина (очень вероятно, что это побег). Это тот заключенный, который в январе 2017 проломил голову сотруднику СИЗО", – написал он.

Между тем, ни на официальном сайте полиции Киева, ни на странице в Facebook сообщений о розыске беглеца не выкладывали.

Напомним, ранее мы сообщали, что после скандала с экс-бойцами "Торнадо" новым главой Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, был назначен Руслан Ромашков, занимавший должность гшлавы Бориспольской исправительной колонии №119.

Также мы сообщали, что нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.