Под Киевом избили и ограбили иностранного дальнобойщика

Сегодня, 16:32

На мужчину напали двое ранее судимых жителей столицы и жена одного из них

 

Грабителей задержали
Грабителей задержали. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киевской области за разбойное нападение на иностранного дальнобойщика задержали вооруженную преступную группу.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в четверг трое злоумышленников средь бела дня напали на 40-летнего гражданина республики Молдова. Мужчину жестоко избили и, угрожая пистолетом и ножом, забрали все деньги – около 4 тыс. гривен и 15 тыс. рублей.

Нападение произошло около АЗС на автодороге между Броварским и Бориспольским районами.

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Нападающих задержали в Киеве. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых жителей столицы, 42 и 51 лет и 30-летняя жена одного из них. Они передвигались на автомобиле Peugeot иностранной регистрации. Один из задержанных, иностранец, находится в розыске столичной полицией за совершение грабежа.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты. Автомобиль отправили на площадку временного содержания.

Продолжается комплекс следственных действий. Устанавливается местонахождение похищенного имущества. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и столицы.

Ранее в Киевской области за разбойное нападение на таксиста задержали преступную группу. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 19 марта водитель такси отвез двух пассажиров в пгт Великая Дымерка Броварского района. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отняли у водителя деньги и скрылись.

Пострадавший сразу же приехал в полицию и сообщил о разбое. Сотрудники Броварского отдела полиции по горячим следам установили и задержали двух нападающих. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет.

Также мы сообщали, что на улице Озерной в Оболонском районе столицы грабитель напал на киевлянку с молотком.
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Источник:

"Сегодня"

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