Под Киевом разбойники ограбили таксиста

Сегодня, 11:13

Парни с ножом заставили мужчину отдать им все деньги

Разбойников поймали. Фото: ГУ НП в Киевской области
Разбойников поймали. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Киевской области за разбойное нападение на таксиста задержали преступную группу.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 19 марта водитель такси отвез двух пассажиров в пгт Великая Дымерка Броварского района. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отняли у водителя деньги и скрылись.

Пострадавший сразу же приехал в полицию и сообщил о разбое. Сотрудники Броварского отдела полиции по горячим следам установили и задержали двух нападающих. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.

Напомним, похожий случай произошел в Киеве в январе. Полиция задержала двух злоумышленников за нападение на таксиста.

Как сообщили в ГУ НП в столице, происшествие случилось на Столичном шоссе (Голосеевский район). В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что на 30-летнего таксиста напали двое мужчин.

Установлено, что два человека в салоне автомобиля Chevrolet напали на водителя такси. Один из соучастников накинул на шею потерпевшего провод от зарядного устройства, второй – под угрозой ножа бил его рукояткой оружия. После нападения разбойники отняли у таксиста деньги, мобильный телефон и скрылись.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные и кинологи со служебной собакой.

Злоумышленников задержали уже через полчаса. Служебная собака, которая напала на след нападавших, привела полицейских в лес, где и нашли разбойников.

Ранее в Киеве полицейские задержали напавшего на таксиста мужчину. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Гринченко Шевченковского района столицы. Пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, а после ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Пострадавший сразу позвонил в полицию.
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Источник:

"Сегодня"

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