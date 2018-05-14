Под Киевом произошло ДТП: один погибший, трое раненых

Столкновение произошло, когда одна из машин выехала на встречную полосу

В столичном регионе сегодня, около 12.30 на автотрассе село Стоянка – город Ирпень произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как сообщают в ГУ НП Киевской области, водитель автомобиля Renault Master, который двигался в направлении Ирпеня выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковушку ВАЗ-2101, которая ехал в противоположном направлении.

"В результате ДТП водитель "ВАЗ", мужчина 1948 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Еще трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства ДТП", – сообщают в полиции.

На месте аварии работали спасатели ГСЧС Киевской области, которые деблокировали погибшего из покореженного авто.

Напомним, в Киеве на проспекте Лобановского водитель грузовика DAF на высокой скорости снес столб, после чего транспорт вылетел на тротуар.

Ранее, 8 мая поздно вечером на автодороге Киев – Ковель, вблизи пгт Бородянка произошло смертельное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса и грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были переданы работникам медицинской помощи с последующей транспортировкой к Бородянского центральной районной больницы. Пассажирка 1966 года рождения, которая находилась в автомобиле Ford Transit, погибла на месте происшествия.

В аэропорту "Борисполь" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя. Водитель автобуса Neoplan не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Skoda Superb. В результате еще два авто получили механические повреждения.