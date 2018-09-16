Пожарные ликвидировали огонь в новостройке Шевченковского района Киева
Спасатели также уточнили детали происшествия
Спасателям ГосЧС удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший на крыше пятиэтажного недостроенного дома недалеко от станции метро "Сырец", сообщается на сайте киевского управления службы.
"В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 ликвидировать", – отмечено в сообщении.
В ГосЧС также уточнили, что возгорание произошло по адресу ул. Ясногорская, 16-А, площадь возгорания составляла около 800 кв. м.
На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава.
Погибших и травмированных нет. Причина возгорания выясняется.
Ранее спасатели отметили, что пожар квалифицируют как повышенной сложности. Кроме того, как сообщили местные жители, в сторону станции метро "Сырец" по улице Щусева проехало восемь пожарных машин с включенными сиренами.
Напомним, с начала учебного года в Киеве и области стали возникать пожары в общежитиях. Так, 8 сентября в общежитии на улице Волгодонской, 5, взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.
Также 6 сентября в Киеве возник масштабный пожар возле "Эпицентра". Дым был виден за несколько километров, люди переживали, что пострадает гипермаркет.