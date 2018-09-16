Пожарные ликвидировали огонь в новостройке Шевченковского района Киева

Спасателям ГосЧС удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший на крыше пятиэтажного недостроенного дома недалеко от станции метро "Сырец", сообщается на сайте киевского управления службы.

"В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 ликвидировать", – отмечено в сообщении.

В ГосЧС также уточнили, что возгорание произошло по адресу ул. Ясногорская, 16-А, площадь возгорания составляла около 800 кв. м.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возгорания выясняется.

Ранее спасатели отметили, что пожар квалифицируют как повышенной сложности. Кроме того, как сообщили местные жители, в сторону станции метро "Сырец" по улице Щусева проехало восемь пожарных машин с включенными сиренами.

Напомним, с начала учебного года в Киеве и области стали возникать пожары в общежитиях. Так, 8 сентября в общежитии на улице Волгодонской, 5, взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.

Также 6 сентября в Киеве возник масштабный пожар возле "Эпицентра". Дым был виден за несколько километров, люди переживали, что пострадает гипермаркет.