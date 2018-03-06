Убийство в центре Киева: перед гибелью мужчина подходил к внедорожнику – СМИ

Погибший в Киеве на Лютеранской мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.

Об этом сообщают Стражи.Эспресо.

Напомним, в центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался.

Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного внедорожника, в самом центре правительственного квартала.

Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", впрочем, он умер по дороге к больнице. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Маяковского в Киеве произошло жестокое убийство. В полицию обратился мужчина, сообщив, что его сестра второй день не отвечает на звонки. На место выехали сотрудники полиции. В ванной комнате обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.