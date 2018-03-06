Убийство в центре Киева: перед гибелью мужчина подходил к внедорожнику – СМИ

Сегодня, 13:08

На мужчину якобы напали сидевшие в авто

 

Мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. Фото: espreso.tv
Мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. Фото: espreso.tv

Погибший в Киеве на Лютеранской мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.

Об этом сообщают Стражи.Эспресо.

Напомним, в центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался.

Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного внедорожника, в самом центре правительственного квартала.

Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", впрочем, он умер по дороге к больнице. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Маяковского в Киеве произошло жестокое убийство. В полицию обратился мужчина, сообщив, что его сестра второй день не отвечает на звонки. На место выехали сотрудники полиции. В ванной комнате обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.
убийство, умер, мужчина, в Киеве

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Погибшему оказалось 37 лет. Фото: kiev.informator.ua

Убийство в центре Киева: все подробности

Сегодня, 12:14

В полиции рассказали обстоятельства ЧП на Лютеранской  

Происшествия

В центре Киева зарезали молодого парня - СМИ

Сегодня, 11:55

Полиция разыскивает высокого мужчину спортивного телосложения  
Загрузка...

Происшествия

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве мужчина задушил жену в ванной

4 Марта, 20:21

25-летнему уроженцу Волынской области грозит до 15 лет тюрьмы  

Одесса

Фото: dumskaya.net

В Одессе поймали повара, который отрезал голову молодой женщине: подробности убийства

Сегодня, 06:21

Во время задержания подозреваемый пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены
Загрузка...