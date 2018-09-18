В Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes

Водитель не захотел остановиться после ДТП и лишился автомобиля

В Киеве произошло ДТП, в результате которого автомобиль Mercedes S-Class вылетел с дороги и сгорел дотла. Инцидент произошел около часа ночи 18 сентября, сообщает "Информатор".

Водитель дорогой машины возле ТРЦ Оcean Plaza нарушил правила дорожного движения и его начали преследовать полицейские. Однако лихач решил, что сможет сбежать и прибавил скорость. За Mercedes ехали несколько экипажей правоохранителей. В результате побега уже на Воздухофлотском проспекте водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль от удара загорелся, но водитель успел выскочить, прихватив личные вещи.

Нарушителя задержали, он отказался пройти тест на алкоголь на драгере.

Напомним, днем ранее киевляне разбили машину и чуть не устроили самосуд над водителем, совершившим ДТП. Водитель вышел из автомобиля только после приезда правоохранителей.

Кроме того, под Киевом накануне произошло несколько жутких аварий. Так, в Богуславе погибли родные братья 21 и 19 лет, а на Житомирской трассе полностью сгорело авто.