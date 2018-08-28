В Киеве ночью полиция разгоняла сотню пьяных студентов

Сегодня, 13:08

На вызов приехали более 10 экипажей патрульных

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В ночь на 28 августа в Киеве по адресу Милютенко, 7Б, на Лесном массиве собралось множество полиции.

Причиной этому стали студенты одного из столичных вузов, пишет "Информатор".

Так, возле супермаркета более ста человек распивали спиртные напитки и шумели.  Молодые люди начали съезжаться в столицу в преддверии нового учебного года. Как рассказали местные жители, такие гулянья происходят ежегодно, пока на улице тепло. Молодежь шумит и не дает ночью спать жителям окружающих домов. К указанному адресу стянулись более 10 экипажей полиции, чтобы успокоить ребят.

Кроме того, патрульные стояли на кассе супермаркета и проверяли документы и возраст молодых людей, которые пытались купить алкоголь. Большинство студентов при виде полицейских разошлись и убрали за собой мусор, но самые смелые продолжали употреблять при правоохранителях. Те, кто игнорировал словесные замечания, получали выписанный штраф за распитие алкоголя в общественных местах.

Напомним, в марте полиция устанавливала обстоятельства конфликта в столичном супермаркете. Инцидент произошел в четверг, 15 марта, в Святошинском районе столицы.

Полицейские выяснили, что охранник магазина сделал несовершеннолетним посетителям замечание за неправомерное поведение. В результате возник конфликт, который перерос в драку.
Киев, студенты, алкоголь, молодежь, лесной массив, спиртные напитки, патрульные

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