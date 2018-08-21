В Киеве обокрали автомобиль известного украинского певца

В Киеве, в котором недавно мужчина инсценировал ограбление, в ночь на 20 августа на автозаправочной станции в Святошинском районе обокрали автомобиль известного украинского певца Петра Черного.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского районного отделения полиции Киева Наталия Коломийчук, передает 44.ua.

"Действительно, поступило сообщение о данном происшествии. Позвонил сам потерпевший, сообщив, что у него на Житомирском шоссе на одной из заправок похитили из машины сумку с деньгами и документами. На месте работала следственно-оперативная группа, они пообщались как с заявителем, так и с работниками и людьми, находившимися в то время на заправке", – сообщила пресс-офицер.

По словам потерпевшего, к краже мог быть причастен владелец авто, который был на заправке. На данный момент полиция его проверяет причастность к преступлению. По данному факту уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины.

Не так давно в Киеве на парковке неизвестные обокрали автомобиль. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.