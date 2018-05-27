В Киеве полиция предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля"

Полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева.

"Возле стадиона представители "Ультрас" пытались спровоцировать драку с болельщиками "Ливерпуля". Задержаны 18 человек", – сказано в сообщении.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Саксаганского, 7 молодые люди поспорили из-за футбола и устроили драку. Две группы молодых людей, которые смотрели финальный матч Лиги чемпионов, в одном из киевских баров поспорили из-за футбольных предпочтених и начали швырять друг в друга бокалы. Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы. В результате драки пострадал один человек. Полиция задержала хулиганов.

Напомним, В Киеве на стадионе "Олимпийский" завершился финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории! Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Накануне в центре Киева полиция задержала мужчину, который провоцировал болельщиков.

Также сообщалось, полиция задержала иностранца за избиение военного пенсионера, который вступился за женщину, у столичной станции метро "Лесная".