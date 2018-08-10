В Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости

Сегодня, 17:31

Информацию о минировании проверяет полиция

В Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сообщила, что Майдан Независимости заминирован гранатами. 

На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, также сегодня днем поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метро "Шулявская".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Ранее в Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год. Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

Также мы писали о похожем случае: в столице поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

Ранее в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
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Источник:

"Сегодня"

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