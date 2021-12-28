Чудом никто не пострадал: в Киеве автомобиль влетел в дерево (видео)

В Киеве недалеко от станции метро Левобережная произошло дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Детали аварии
"Водитель, в классическом столичном стиле, решил резко перестроиться с крайнего правого ряда на левый, подрезав поток автомобилей. Но что-то пошло не так и машина вылетела на газон, врезавшись в сосну", — говорится в сообщении.
В ДТП чудом никто не пострадал. На месте инцидента ждут правоохранителей.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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