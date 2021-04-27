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Давав брату "останній шанс": київський підліток про вбивство своєї сім'ї

27 квітня, 20:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Хлопець прожив кілька днів у квартирі зі своїми убитими родичами

Столичні оперативники встановили місцеперебування і затримали 16-річного жителя Києва, який напередодні вбив батька, матір і свого 8-річного брата.

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Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", однак той не виправився.

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У поліції розповіли, що хлопець прожив кілька днів у квартирі зі своїми убитими родичами. Виходив на вулицю і повертався, а коли на сполох забила його бабуся, він вийшов на вулицю і ховався біля будинку.

Я ми писали раніше, мешканці будинку кажуть, що живуть тут по 25 років, а сім'я, в якій сталася трагедія, оселилася років п'ять тому.

Нагадаємо, що 16-річний підліток, який зарізав ножем всю свою сім'ю, постійно конфліктував з батьками.

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