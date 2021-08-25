Хотел экстрима. В Киеве парень упал со строительного крана – видео

Сначала экстремал висел на кране, держась за него руками, а когда начал слезать, не удержался

Попытка парня развлечься на стройке закончилась больничной койкой. Коллаж "Сегодня"

В Киеве, где ранее мужчина под наркотиками упал на крышу дома, на улице Полевой парень залез на строительный кран. Однако когда пытался с него слезть, упал. Сейчас пострадавший в больнице.

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Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".

На записи видно, что сначала экстремал висел на кране, держась за руки. После этого с другой стороны он начал спускаться, но не удержался и упал на землю. Парня госпитализировали.

Напомним, ранее в Харькове полицейский упал с крыши частного дома, пытаясь задержать дебошира. Инцидент произошел на улице Ушакова. Пострадал также еще один страж порядка.

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Кроме того, в курортной Кирилловке Запорожской области 29-летняя отдыхающая из Сум серьезно пострадала во время прогулки. Женщина упала в открытый люк и сломала ногу.