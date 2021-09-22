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Хотела покончить с собой. В Киеве 16-летняя девушка чуть не сорвалась с 25-го этажа (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 13:43
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Девушку спасли патрульные, которые вовремя оказались рядом
На Харьковском массиве девушка хотела совершить самоубийство
На Харьковском массиве девушка хотела совершить самоубийство / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера жуткую картину заметили жители многоэтажки на улице Ревуцкого – девушка свесила ноги с балкона и трижды хотела прыгать, с каждым разом выбирая этаж выше. Как рассказали "Сегодня", на место вовремя прибыли патрульные, которые и помешали совершить самоубийство.

В полиции Киева рассказали подробности попытки суицида в высотке в Дарницком районе столицы.

"Шестнадцатилетняя девушка поссорилась с родителями. Она решила покончить жизнь самоубийством. Сначала пыталась выпрыгнуть с балкона 20-го этажа, потом перешла на 25-й этаж. Странное поведение девушки заметили жители высотки и вызвали на место полицию. Патрульным полицейским удалось вовремя остановить девушку, когда она уже намеревалась прыгнуть", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

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Девушку сняли с балкона и передали медикам.

"Сейчас с ней работают психологи и сотрудники сектора ювенальной превенции. Они выясняют, что привело к таким действия девушку", – добавляют в полиции.

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Не первый случай

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Мы сообщали, что в Киеве копы сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с него, транслируя это в социальных сетях.

"Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла через перила и, похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

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Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики "скорой".

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