Изнасиловал 11-летнюю. Киевский суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы

Он воспользовался отсутствием людей и напал на ребенка в подъезде многоэтажки возле лифта

Суд назначил высшую меру наказания насильнику. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве приговорили мужчину к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой. Злоумышленник находится под стражей.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

В марте 2018 года он подстерег девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки.

"Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом", – говорится в сообщении.

Какое наказание определил суд

Прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления и настоял на максимальном наказании, предусмотренным санкцией статьи.

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"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего", – добавляют в прокуратуре.

Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Такой случай не единичный в столице и области. Мы писали, что в Киеве подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки, который сбежал из-под стражи, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. 31-летний мужчина совершил побег из комнаты для задержанных.

Кроме того, 1 мая в Киевской области 23-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Они вместе выпивали в компании, а когда стемнело, он решил воспользоваться нетрезвым состоянием знакомой.

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