Згвалтував 11-річну. Київський суд засудив чоловіка до 15 років в'язниці

Він скористався відсутністю людей і напав на дитину в під'їзді багатоповерхівки біля ліфта

Суд призначив вищу міру покарання ґвалтівнику. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві засудили чоловіка до 15 років в'язниці за насильство над 11-річною дівчинкою. Зловмисник перебуває під вартою.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

У березні 2018 року його підстеріг дівчинку поруч з ліфтом в під'їзді багатоповерхівки.

"Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку та вчинив відносно неї дії сексуального характеру, задовільнивши свою статеву пристрасть неприродним способом", – йдеться в повідомленні.

Яке покарання визначив суд

Прокурор повністю довів провину обвинуваченого в скоєнні зазначеного злочину і наполіг на максимальному покаранні, передбаченим санкцією статті.

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"Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи", – додають в прокуратурі.

Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Схожі випадки за останній час

Такий випадок не поодинокий в столиці і області. Ми писали, що в Києві підозрюваному в згвалтуванні 13-річної дівчинки, який втік з-під варти, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. 31-річний чоловік скоїв втечу з кімнати для затриманих.

Крім того, 1 травня в Київській області 23-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину. Вони разом випивали в компанії, а коли стемніло, він вирішив скористатися нетверезим станом знайомої.

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