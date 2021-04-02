Карантин? Не слышали! В центре Киева прошло массовое гуляние (видео)

Танцующая и поющая песни молодежь "забыла" о сложной ситуации с COVID-19 в столице

Пока киевские власти обсуждают возможность ужесточения карантинных ограничений вплоть до введения комендантского часа и пытаются сдержать нарастающие темпы распространения коронавируса, некоторые жители города забыли о ситуации в столице Украины.

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Пользователь Facebook Дмитрий Раимов опубликовал на своей странице видео, снятое в историческом центре города – на Контрактовой площади.

На снятых кадрах – толпа молодежи танцует под музыку и поет песни. При этом маски можно увидеть лишь на нескольких их веселящихся людей, о социальной дистанции и вовсе не приходится говорить.

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Видео: facebook.com/dmitro.raimov

Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили 1150 новых случая инфицирования COVID-19. На этом фоне мэр столицы Виталий Кличко предупредил: если ситуация не стабилизируется, могут быть введены дополнительные ограничения.

По состоянию на сегодняшний день в столице необходимо носить маски во всех местах общего пользования, запрещена работа ТРЦ, культурных и спортивных учреждений (кроме профессиональных соревнований), ярмарок, все массовые мероприятия, заведения общепита работают только навынос, а с 5 апреля общественный транспорт будет работать только по спецпропускам.

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