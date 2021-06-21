У Київській області загасили пожежу після потужного вибуху: усе, що відомо (фото, відео)

Місцевим жителям поки не можна повертатися у свої квартири – люди їдуть на ночівлю до родичів, іншим шукають місце для ночівлі

Рятувальники ліквідували пожежу в п'ятиповерхівці в Білогородці Київської області, яка почалася після потужного вибуху. Один чоловік загинув, ще троє – у лікарні.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

На місці працювали 62 рятувальники на 15 пожежних авто.

Як все починалося

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Вибух стався о 13:20 у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Пожежа швидко поширилася на 4-й, 5-й поверхи та покрівлю. У квартирі розбиті вікна. З будівлі рятувальники вивели 40 людей.

"Сьогодні" рятувальники розповіли, що причини вибуху поки невідомі. Це будуть з'ясовувати, коли загоряння остаточно погасять.

"Площа загоряння по всому даху будинку становить 650 квадратних метрів", – додають в ДСНС області.

В одній з квартир знайшли тіло чоловіка. 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – у лікарні. Ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.

Куди поселять місцевих жителів

У Київській обласній державній адміністрації заявили, що місцеві жителі не зможуть повернутися ночувати у свої квартири – деякі поїхали до родичів, іншим шукають місце для ночівлі.

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"Зараз вирішуємо питання їх розселення. Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі. Також ведемо перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих" , – сказав глава Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

Крім того, у Києві 31 травня ставсявибух в будинку в Шевченківському районі. У результаті постраждав чоловік.

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