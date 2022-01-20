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Насиловал и поджигал волосы. В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 января, 09:26
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Преступник обманным путем завел потерпевшую в свою квартиру
В столице мужчина насиловал и незаконно удерживал 25-летнюю девушку. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице мужчина насиловал и незаконно удерживал 25-летнюю девушку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес пострадавшей телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Душил и поджигал волосы

16 января мужчина путем обмана завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней удерживал и насиловал ее. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник наносил телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы.

18 января преступник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в полицию.

Что известно о преступнике?

Злоумышленником оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области. В квартире мужчины нашли и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина, который насиловал девушку в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

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Минимум 14 изнасилований. В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.

Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.

Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.

Начаты четыре уголовных производства:

  • по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего;
  • ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия;
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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