Насиловал и поджигал волосы. В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес пострадавшей телесные повреждения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Душил и поджигал волосы
16 января мужчина путем обмана завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней удерживал и насиловал ее. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник наносил телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы.
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18 января преступник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в полицию.
Что известно о преступнике?
Злоумышленником оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области. В квартире мужчины нашли и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчина, который насиловал девушку в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура
Минимум 14 изнасилований. В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой
В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.
Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.
Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.
Начаты четыре уголовных производства:
- по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего;
- ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия;
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.
Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.