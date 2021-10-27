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Под Киевом прогремел мощный взрыв: горел завод (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 11:05
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ЧП произошло на заводе по переработке алюминия
Взрыв произошел на территории предприятия "Втортех"
Взрыв произошел на территории предприятия "Втортех" / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 27 октября произошел взрыв установки по переработке алюминия в одном из помещений завода в Броварах. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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"На месте происшествия работали работники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Броварского районного управления полиции и работники ГСЧС, локализовавшие пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал.

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Полиция открыла производство

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Спасатели вовремя потушили пламя
Спасатели вовремя потушили пламя / Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, следственные действия продолжаются.

Полиция открыла производство
Полиция открыла производство / Фото: Нацполиция

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