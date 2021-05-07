Прокуратура Киева сообщила о нашествии ромов возле своего здания (обновлено)

Посреди улицы возле здания прокуратуры девушки ограбили женщину – их догнали и задержали работники прокуратуры

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Киевские прокуроры поймали врасплох девушек, которые посреди улицы ограбили прохожую. Их передали работникам полиции.

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Антоновича у здания прокуратуры. Двое работников из управления надзора за ГБР увидели на улице группу девушек, которые обступили прохожую и достали из ее рюкзака кошелек.

Затем сотрудники прокуратуры догнали воровок и задержали их. Злоумышленницами оказались жительницы Закарпатской области. Судя по фото, это девушки ромской национальности. Их передали в полицию для следствия.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, роли у гражданок ромской национальности были распределены.

"Пока одни отвлекали, вторая вытягивала из рюкзака кошелек. Женщины пытались скрыться, но наши прокуроры погнались за ними и догнали",- отметила Максимец.

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